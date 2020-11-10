Лидеры стран мира принялись поздравлять избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, но не все были готовы признать предполагаемых победителей на президентских выборах 2020 года в США. Почему?

Об этом рассказывает телеканал CNN.

Среди несогласных – сильные мира сего, с которыми президент Дональд Трамп примирился и нахваливал их за последние четыре года. Кто же они?

Президент России Владимир Путин

В 2016 году Кремль поздравил президента Дональда Трампа через несколько часов после объявления результатов гонки, но сейчас президент России Владимир Путин не направил такое же послание Байдену. В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва дождется официальных результатов выборов, прежде чем их комментировать.

В течение своего президентства Трамп неоднократно восхвалял Путина, тем самым вызывая подозрения по поводу возможной связи его избирательной кампании с вмешательством России в выборы. Таких же уютных отношений нельзя ожидать от Байдена, который пообещал рассматривать иностранное вмешательство “как враждебный акт”.

“Байден будет усердно работать с партнерами и союзниками, чтобы противодействовать тому, что Россия делает, будь то попытки убийства российских граждан за границей или военные действия в Сирии, аннексия Крыма и так далее”, – сказала Карин фон Хиппель, генеральный директор Королевского института объединенных служб.

В конце октября Байден назвал Россию “главной угрозой” национальной безопасности США в интервью телеканалу 60 Minutes on CBS. Пресс-секретарь Кремля Песков ответил, что Россия не согласна с замечаниями Байдена, и такая риторика усиливает “ненависть к Российской Федерации”.

В преддверии выборов две страны не достигли соглашения о продлении ключевого договора о сокращении вооружений, нового договора СНВ, подписанного президентами Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году.

Лидер КНР Си Цзиньпин

Даже после яростной риторики Трампа против Китая во время гонки 2016 года Си Цзиньпин поздравил с победой нового президента США, и призвал к развитию “здоровых” и “стабильных” китайско-американских отношений.

И хотя Трамп и Си на короткое время завязали маловероятную дружбу, вскоре отношения между двумя странами ухудшились на фоне резких разногласий по вопросам торговли, технологий, прав человека, обвинений в китайском экспансионизме и … в последнее время – виновата еще и пандемия Covid-19.

Но даже на этом фоне Си не спешил приветствовать президентство Байдена. В понедельник китайское правительство уклонилось от ответов о том, когда поздравить Байдена с победой на выборах, при этом представитель министерства иностранных дел сказал только, что Китай будет действовать “в соответствии с международной практикой”.

Нетрудно понять, почему Пекин колеблется. Байден хвастался своей способностью противостоять Китаю в отличие от Трампа, осуждая уходящего президента за то, что он изначально принял Си. Пекин может не чувствовать себя обязанным идти на компромисс с США при новой администрации.

“Несмотря на то, что Байден будет жестким по отношению к Китаю он все же намерен работать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, будь то изменение климата или Северная Корея”, – сказала фон Хиппель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Кандидат в президенты Трамп похвалил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за то, как он отреагировал на неудавшуюся попытку государственного переворота, несмотря на серьезные репрессии против оппозиции. С приходом Трампа Эрдогану в значительной степени был предоставлен карт-бланш делать то, что он хочет. Совершенно другая история будет с Байденом, которого Эрдоган еще не признал избранным президентом.

В прошлом году в специальном выпуске “Еженедельника” The New York Times, Байден сказал, что он “обеспокоен” Турцией и будет придерживаться “совершенно другого подхода” в отношениях со страной, включая поддержку руководства оппозиции и курдов.

Уход Трампа из региона, в том числе из Сирии, в результате чего сирийские курды оказались незащищенными от турецкого наступления, придало Эрдогану смелость. С тех пор турецкий лидер рискнул навлечь на себя гнев альянса НАТО, купив российское оружие.

Байден сказал, что Эрдоган должен “заплатить цену” за эти действия.

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого часто называют “тропическим Трампом” также молчит о проигрыше Трампа.

Болсонару и его дети, которые, как и Трамп, играют активную роль в политике, надеялись на переизбрание Трампа. Его сын, конгрессмен Эдуардо Болсонару, который надел кепку “Трамп-2020” во время поездки в Вашингтон в качестве посланника своего отца, поставил под сомнение голоса Байдена и честность выборов в США.

Как и Трамп, Болсонару вызывал споры, делая женоненавистнические, расистские и гомофобные замечания. Он также неоднократно преуменьшал значение пандемии Covid-19, даже несмотря на то, что в Бразилии уровень смертности был высоким.

С уходом Трампа Болсонару теряет дипломатического союзника.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сделал тщательно сформулированное заявление о выборах в США, в котором он не назвал Байдена победителем, а вместо этого сказал, что ему нужно подождать, пока закончатся оспаривания подсчета голосов.

“Мы будем ждать решения всех юридических вопросов. Мы не хотим быть безрассудными. Мы не хотим действовать легкомысленно. Мы хотим уважать самоопределение людей и их права”, – сказал Лопес Обрадор заявил в субботу на государственном телевидении.

Лопес Обрадор наладил тесные отношения с президентом США за последние несколько лет, даже несмотря на экономические издевательства и расистскую риторику Трампа. Оба лидера, оба популисты, построившие свой политический бренд на культе личности.

Нежелание Лопеса Обрадора поздравить Байдена может быть связано дружбой с Трампом. Этот шаг также можно интерпретировать как продолжение внешнеполитической традиции активного избегания комментариев по делам других стран.