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Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравили действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах.

Понедельник, 10 августа 2020, 12:03

Об этом сообщила пресс-служба Кремля и белорусское издание БЕЛТА.

Так, Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

“Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси“, – говорится в ней.

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне.

“Китай и Беларусь являются “железными братьями” и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами”, – подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, Беларуси – процветания и могущества, а ее народу – счастья и благополучия.

Отметим, что ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Евгений Шевченко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси и поблагодарил за “душевное отношение к Украине”.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.

Теги: вибори в Білорусі, протесты, вибори в Білорусі, выборы, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин

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