Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы "Новичок", что привело к коме.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на собственную информацию.

Этот телефонный разговор между президентами России и Франции состоялся 14 сентября. инициатором выступила Франция.

“По нашей информации, имел место настоящий диалог глухих, что лишь частично отражено в двух коммюнике, распространенных Кремлем и Елисейским дворцом. Поэтому в настоящее время Париж вступает в новую фазу консультаций с Берлином”, – сказано в материале газеты.

Среди прочего, во время разговора Путин назвал Навального “простым баламутом в Интернете”. Также он сказал, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, шантажировал депутатов и чиновников.

Говоря конкретно об отравлении веществом из группы “Новичок”, Путин предположил, что Навальный мог принять яд самостоятельно. Он отметил, что “Новичок” имеет не такой сложный состав, как утверждалось ранее.

По какой причине Навальный мог самостоятельно принять яд – Путин не сказал. Из каких источников Le Monde знает о таких словах Путина – так же неизвестно.

В газете отметили, что в ответ Макрон отверг предположение о таком отравлении нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”.

После этого Путин предложил проверить версию, что случившееся с Навальным связано с Латвией, где живет один из разработчиков “Новичка”. Макрон отверг и латвийский след.

Он указал на то, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы “Новичок”.

Также Макрон потребовал о России официальных объяснений, учитывая, что “Новичок” не мог быть использован частной организацией.

Реакция Навального

Навальный отреагировал на предположение Путина, написав, что оно “заслуживает самого пристального изучения”.

“Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне “Новичок”. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому”, – написал политик.

Он отметил иронично: “Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!”