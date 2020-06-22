Об этом он заявил в рамках документального проекта “Россия. Кремль. Путин”, фрагмент которого был показан на телеканале “Россия-1”.
По словам Путина, в России сейчас стабильна внутриполитическая ситуация.
“Но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза но получила свой багаж – огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий – решила выйти из состава Советского Союза… Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла и не тащила бы за собой подарки от русского народа. Ничего этого не было прописано”, – сказал Путин.
Он считает правильным, что сейчас в России принимаются поправки к действующей Конституции.
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