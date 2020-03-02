Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
“Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами”, – сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.
“Более того, наши расходы из года в год сокращаются, – добавил он. – А расходы других стран растут”, – сказал Владимир Путин.
“Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда”, – заявил Путин.
- Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения ситуации в Сирии.