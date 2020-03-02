Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается ни с кем воевать, а наоборот создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

“Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами”, – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

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“Более того, наши расходы из года в год сокращаются, – добавил он. – А расходы других стран растут”, – сказал Владимир Путин.

“Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда”, – заявил Путин.