Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты хотят обеспечить существование Украины за счет транзитных поставок энергоносителей из России.

Об этом Путин заявил в интервью российскому агентству “ТАСС”.

Уточняется, что президент России имел в виду санкции, накладываемые на фирмы, связанные со строительством газопровода “Северный поток – 2”.

“Сами (США – Ред.) не хотят им (Украине – Ред.) деньги давать”, – сказал Путин.

По его мнению, Вашингтон желает сохранить транзит газа через территорию Украины в Европу, а потому вводит санкции против “Северного потока-2”, который должен обеспечить доставку газа в обход Украины.

В то же время, Путин рассказал, что Россия все равно заинтересована в продолжении газового транзита через Украину, хотя и “в меньших объемах”.

Президент заявил, что после заключения между Украиной и Россией транзитного соглашения США не отменяют санкции против “Северного потока-2”, чтобы “обеспечить конкурентные преимущества американскому газу”.