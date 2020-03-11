Об этом Путин заявил в интервью российскому агентству “ТАСС”.
Уточняется, что президент России имел в виду санкции, накладываемые на фирмы, связанные со строительством газопровода “Северный поток – 2”.
“Сами (США – Ред.) не хотят им (Украине – Ред.) деньги давать”, – сказал Путин.
По его мнению, Вашингтон желает сохранить транзит газа через территорию Украины в Европу, а потому вводит санкции против “Северного потока-2”, который должен обеспечить доставку газа в обход Украины.
В то же время, Путин рассказал, что Россия все равно заинтересована в продолжении газового транзита через Украину, хотя и “в меньших объемах”.
Президент заявил, что после заключения между Украиной и Россией транзитного соглашения США не отменяют санкции против “Северного потока-2”, чтобы “обеспечить конкурентные преимущества американскому газу”.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.