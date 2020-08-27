Путин заявил, что задержание «вагнеровцев» в Минске – совместная операция спецслужб Украины и США

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Россия 24”.

“Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности”, – сказал Путин.

По его словам, “российские пограничники их не выпускали, но их вывезли по поддельным документам”.

“Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это”, – добавил президент РФ.