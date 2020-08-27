Covid-19 Украина

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Путин заявил, что задержание «вагнеровцев» в Минске – совместная операция спецслужб Украины и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что задержание в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" было совместной операцией украинских и американских спецслужб.

Четверг, 27 августа 2020, 15:32

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Россия 24”.

“Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности”, – сказал Путин.

По его словам, “российские пограничники их не выпускали, но их вывезли по поддельным документам”.

“Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это”, – добавил президент РФ.

Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и издание “Украинская правда” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. В составе группы, которую должны были схватить, были люди, вероятно причастные к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

В рамках спеоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельство о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Группа состояла из 33 человек, среди них были 28 боевиков, которых должны были задержать. 9 из них были гражданами Украины, 11 значились в базе “Миротворца”.

24 июля заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. Тогда на встрече были Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец. Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака – ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

  • Ранее в Службе безопасности Украины категорически опровергли участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “ЧВК Вагнера” ​​в Беларуси.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак также опровергал информацию о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию наемников “ПГК Вагнера”, которые воевали на Донбассе, однако она была якобы сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у президента Владимира Зеленского.
Теги: ЧВК Вагнера, вагнеровцы, Владимир Путин, затримання, спецоперация

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