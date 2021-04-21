Президент Росії Володимир Путін застеріг світ від переходу "червоних ліній" щодо РФ. За його словами, Росія самостійно визначатиме ці "червоні лінії".

Про це він заявив під час щорічного послання до Федеральних зборів РФ.

За твердженням Путіна, “недружні акції щодо Росії не припиняються”.

“У деяких країнах завели непристойну звичку: з будь-якого приводу, а частіше за все взагалі без приводу чіпляти Росію. Спорт якийсь, новий вид спорту! Ми поводимося якомога стриманіше, можна сказати скромно”, – вважає лідер РФ.

“То тут, то там чіпляють Росію без будь-яких причин. А навколо них, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні “табакі”. Все як у Кіплінга (йдеться про персонажів книги “Мауглі” Редьярда Кіплінга, – ред.). Підвивають, щоб задобрити свого суверена”, – додав він.

На думку Путіна, у світі “вже всі звикли до практики політично мотивованих, незаконних санкцій в економіці, грубих спроб одних силою нав’язати свою волю іншим”.

Путін запевнив, що Росія хоче мати хороші стосунки з усією світовою спільнотою, “навіть із тими, с ким відносини останнім часом м’яко кажучи не складаються”.

“Ми дійсно не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість чи слабкість і сам має намір повністю спалити чи навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою”, – зазначив Путін.

Він наголосив, що організатори “будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам безпеки” Росії “пошкодують про це так, як давно вже ні про що не шкодували”.

“При цьому у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення. Але сподіваюсь, що нікому не спаде на думку перейти щодо Росії так звану червону лінію. А де вона проходитиме, це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі“, – уточнив Путін.

За його словами, Росія має намір відстоювати “свої інтереси”.

“У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права. А якщо хтось відмовляється розуміти цю очевидну річ, не хоче вести діалог, обирає егоїстичний і зарозумілий тон – Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію”, – запевний Путін.

(На відео – з 1 год. 9 хв.)

Варто зазначити, що в своєму посланні Путін жодним чином не згадав про нарощування російських військ біля кордонів України, ситуацію на Донбасі та військову агресію РФ на українській території.