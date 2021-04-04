Россияне проголосовали за самого сексуального мужчину страны. Им стал президент Владимир Путин.

Об этом пишет издание TMZ.

Больше 2000 россиян считают 68-летнего президента самым горячим мужчиной в стране. Согласно изданию The Moscow Times, так считают 18% российских мужчин и 17% российских женщин.

Путин уверенно опередил своих ближайших конкурентов, актеров Дмитрия Нагиева, Данилу Козловского и Константина Хабенского, за них отдали свои голоса всего 2–3% респондентов.

Опрос проводился в период с 22 марта по 1 апреля в 300 городах РФ.

Напомним, 10 марта 2020 года депутаты Госдумы России поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой конституции страны. Путин поддержал это решение.