ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – «Слидство.Инфо»

Частная военная компания, связанная с экс-нардепом и командиром второго батальона "Донбасс" Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в расследовании “Слидство.Инфо”.

Отмечается, что в феврале 2021 года члены организации “Донкорп Украины”, которую контролирует Семенченко, участвовали в стрельбе на столичной стройплощадке. Журналисты выяснили, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре “Донкорпу”.

А со столичным строительством, где устроили стрельбу бойцы Семенченко, связанный Михаил Киперман – друг и бизнес-партнер Коломойского.

По данным журналистов, заказчиками строительства на улице Казимира Малевича официально является фирмы “Де Резорт Девелопмент” и “Строительное объединение “Мрия”. Владельцы последнего, как свидетельствуют данные из госреестра, используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана “Смарт Студент”.

В то же время связь “Де Резорт Девелопмент” с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника. Ранее он был директором компании “Орион Сервис”, которой в то время владел товарищ Коломойского.

Также выяснилось, что члены структуры Семенченко в 2020 году охраняли офис “Центрэнерго”, после того как его вывезли в поселок Козин под Киевом. Как сообщали СМИ, именно тогда государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство. А связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с “Центрэнерго”.

Бывший член “Донкорп Украины” Евгений Сикора рассказал, что государственную компанию они начали охранять весной 2020-го. А официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года.

Кроме того, месяц назад “донкорпивцы” не пускали руководителя Фонда госимущества на территорию базы, тем самым блокируя смену менеджмента “Центрэнерго”. Поэтому для того, чтобы туда попасть, Дмитрию Сенниченко пришлось привлекать силовиков.

Также представители “Донкорп Украина” в конце 2019 года участвовали в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против бывшего главы учреждения Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Коломойского.