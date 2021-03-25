ЧВК Семенченко: в СБУ рассказали, кого вербовали, где тренировали, куда отправляли

В Службе безопасности Украины рассказали детали относительно деятельности разоблаченного накануне военизированного вооруженного формирования (т.н. "частная военная компания"), к организации которой могут быть причастны бывший нардеп и командир второго батальона "Донбасс" Сергей Семенченко и бизнесмен Евгений Шевченко, которого СМИ называют "агентом НАБУ".

Об имеющейся у спецслужбы информации на брифинге 25 марта отчитался начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.

Как сообщалось ранее, 24 марта СБУ объявила о разоблачении так называемой “частной военной компании”, в которую входили около 150 человек. К организации считают причастными Семенченко и Шевченко. Кроме этого, этих лиц считают причастными к незаконной перевозке военного оборудования с территории РФ.

В четверг СБУ провела тематический брифинг, где более подробно рассказала о выявленных в ходе расследования, которое длилось с лета 2020 года, фактах.

Кого вербовали?

По словам Головаша, о функционировании ЧВК в Киевской области стало известно в ходе расследования других инцидентов, связанных с деятельностью “детективных агентств” и “охранных компаний”, занимавшихся незаконным проведением следственных действий, сбытом оружия и тому подобное.

“Нами было установлено, что летом 2018 года Евгений Шевченко, который называет себя “агентом НАБУ”, а также Семен Семенченко создали общественную организацию, а затем юрлицо, которое на основании лицензии МВД должно было предоставлять охранные услуги. Но фактически создали организацию, начавшую набор лиц физически подготовленных, молодых людей, бывших офицеров правоохранительных органов, ВСУ, имеющих опыт ведения боевых действий. Под предлогом их найма для выполнения задач в рамках деятельности охранной структуры. На самом деле […] происходила вербовка с последующим оформлением документов, личных дел с подписанием документов о неразглашении, конфиденциальность информации, с присвоением воинских званий, с наличием внутреннего устава, порядка”, — проинформировал представитель спецслужбы.

Головаш сообщил, что члены организации проходили тренировки на уровне спецподразделений правоохранительных органов. Это были занятия по боевой, огневой, тактической подготовке, по взрыво-минному делу, по применению огнестрельного оружия и тому подобное.

Где тренировали?

Соответствующие тренировки, по информации СБУ, проходили на территории базы, ранее принадлежавшей “Центрэнерго”, а затем — на базе в Киевской области.

“На тренировочной базе, обустроенной на захваченной базе “Центрэнерго”. Лагерь, который принадлежал “Центрэнерго”. В дальнейшем НЗФ переместилось в один из районов Киевской области, где обустроили лагерь тренировочный, фактическую базу расположения”, — сказал Головаш.

Куда отправляли боевиков?

Спецслужба установила, что Семенченко и Шевченко на территории неназванной иностранного государства зарегистрировали частную военную компанию.

“Подготовка наших граждан, мужчин, происходила именно в направлении дальнейшего их трудоустройства за рубежом”, — отметил Головаш.

Как обеспечивали деятельность ПГК?

Спецслужба также владеет информацией о том, что Шевченко занимался обеспечением ПВК оружием.

“Используя свои связи, обеспечивал снабжение специальной амуниции, оборудования, боеприпасов, в том числе — взрывчатки для проведения тренировок и потребностей незаконного вооруженного формирования”, — проинформировал начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, что в Украине деятельность таких формирований является незаконной, хотя за узаконивание “частных армий” выступает президент Украины Владимир Зеленский.