Об этом он заявил на своей Facebook-странице.
По его словам, отечественным производителям необходимо предоставить государственные гарантии, поскольку они не смогут конкурировать с мировыми фармацевтическими гигантами.
“Для этого мы должны внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно в них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут”, – заявил Степанов.
Министр отметил, что производство собственной вакцины крайне необходимо, поскольку некоторые страны уже ограничивают экспорт COVID-вакцин из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
При этом Степанов заявил, что украинская вакцина может быть дороже других.
“Но я считаю, что мы на это пойти. Потому что это – вопрос национальной безопасности”, – подчеркнул он.
Что известно о разработке украинской вакцины от коронавируса?
Как известно, украинские ученые в октябре представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против COVID-19.
Отмечалось, что изготовление украинской вакцины в полном объеме профинансирует государство. По предварительным расчетам, разработчикам понадобится около 100-150 млн гривен.
Доклиническая фаза испытаний вакцины продолжалась шесть месяцев. В МОЗ сообщали, что разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep System Inc. совместно с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины.
DiaPrep System Inc – американская компания (владелец – доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который в свое время занимал должности в Центре контроля и профилактики болезней США (CDC) и Международном институте вакцин при ООН).
Также в разработке вакцины приняла участие украинская компания “Диапроф-Мед” (разработала белок, на основе которого пытаются создать вакцину).
Владимир Зеленский уже заверил, что в случае успешного испытания украинской вакцины против коронавируса он готов протестировать ее на себе.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.