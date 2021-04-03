Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса. Однако для этого необходимо выполнить несколько условий.

Об этом он заявил на своей Facebook-странице.

По его словам, отечественным производителям необходимо предоставить государственные гарантии, поскольку они не смогут конкурировать с мировыми фармацевтическими гигантами.

“Для этого мы должны внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно в них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут”, – заявил Степанов.

Министр отметил, что производство собственной вакцины крайне необходимо, поскольку некоторые страны уже ограничивают экспорт COVID-вакцин из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

При этом Степанов заявил, что украинская вакцина может быть дороже других.

“Но я считаю, что мы на это пойти. Потому что это – вопрос национальной безопасности”, – подчеркнул он.

Что известно о разработке украинской вакцины от коронавируса?

Как известно, украинские ученые в октябре представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Отмечалось, что изготовление украинской вакцины в полном объеме профинансирует государство. По предварительным расчетам, разработчикам понадобится около 100-150 млн гривен.

Доклиническая фаза испытаний вакцины продолжалась шесть месяцев. В МОЗ сообщали, что разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep System Inc. совместно с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины.

DiaPrep System Inc – американская компания (владелец – доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который в свое время занимал должности в Центре контроля и профилактики болезней США (CDC) и Международном институте вакцин при ООН).

Также в разработке вакцины приняла участие украинская компания “Диапроф-Мед” (разработала белок, на основе которого пытаются создать вакцину).

Владимир Зеленский уже заверил, что в случае успешного испытания украинской вакцины против коронавируса он готов протестировать ее на себе.