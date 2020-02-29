Кандидатура следующего премьер-министра еще не определена, но с Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский решил попрощаться.

Об этом сообщили #Буквам депутаты фракции «Слуга народа» на условиях анонимности.

«Кто преемник еще не решили, думаю, что окончательно это станет ясно в понедельник-вторник. Но с Гончаруком решили попрощаться. Президенту надоело исправлять его ошибки», – сказал собеседник.

«Главные замечания: провалены поступления в бюджет, непонятная экономическая политика, подготовка ко второму этапу медицинской реформы, подстава с платежами», – рассказывает депутат.

По информации на пятницу с Сергеем Тигипко и Валерием Хорошковским пока не договорились по их кандидатурам на должность премьера. Поэтому не исключено, что и.о. председателя правительства станет вице-премьер Денис Шмыгаль.

Что касается последнего пункта повестки внеочередной сессии – об отчете о деятельности правоохранительных органов, то источники Букв говорят, что слушать будут Артема Сытника и руководителя офиса генпрокурора Руслана Рябошапку.

«Учитывая то, что на вопрос о посадках отвечают силовики, то они либо должны признать свою бездеятельность, или сказать когда», – отметил один из депутатов.

Он как и другие его коллеги отмечают, что процедура уволить директора НАБУ не позволяет.

А вот с Руланом Рябошапкой, которым «сильно недовольны», это возможно.

«Но, может, пока попугаем и отпустим», – говорит один из представителей «Слуги народа».

В пятницу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.

Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.