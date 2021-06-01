Австралійська авіакомпанія Qantas розіграє серед вакцинованих проти коронавірусу громадян необмежену кількість перельотів протягом року для всієї родини та інші бонуси.

Про це повідомляє Financial Times.

Алан Джойс, генеральний директор Qantas, заявив, що авіакомпанія буде пропонувати знижки, бали для часто літаючих пасажирів, польотні ваучери і “мега-призи” людям, які були вакциновані.

“Ми розглядаємо можливість надання 1000 балів, польотних талонів, кредитів і збираємося запропонувати десять мега-призів, щонайменше, по одному для кожного штату і території. Один приз – це рік необмежених подорожей в будь-яку точку мережі авіакомпанії, до якої також входить дочірня компанія Jetstar”, – заявив він.

Джойс закликав інші компанії взяти участь в подібних заохочення, щоб прискорити розгортання вакцини в країні, винагороджуючи тих, хто отримав щеплення.

ДОВІДКА. Qantas Airways Limited – найбільша авіакомпанія Австралії. Маршрутна мережа Qantas охоплює понад 140 напрямків на п’яти континентах. Крім внутрішніх рейсів, літаки Qantas здійснюють регулярні польоти в Чилі, Китай, Індонезію, Японію, Нову Зеландію, Філіппіни, Великобританію, США і Сінгапур. При цьому мережа повітряного сполучення регулярно оновлюється і розширюється.