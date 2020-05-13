Авиакомпания Qatar Airways в знак благодарности раздаст 100 тысяч авиабилетов медицинским работникам со всего мира.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Акция, запущенная 12 мая, продлится до 18 мая. Право получить бесплатные билеты имеют медицинские работники первичного звена, которые борются с коронавирусом. В эту категорию включены врачи, интерны, медсестры, фельдшеры, лаборанты и медработники, проводящие клинические исследования.

Для получения бесплатного билета медработник должен зарегистрироваться и получить промо-код на сайте Qatar Airways. Оплатить нужно будет только аэропортовые сборы.

Для выбора доступны рейсы, которые будут выполняться в период с 26 мая до 10 декабря 2020 года.