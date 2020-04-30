Американские компании Quibi и JetBlue и другие допустили утечку адресов электронной почты клиентов.

Об этом сообщается в материале The New York Times.

Данные миллионов клиентов сервисов стали стали доступны для Facebook и Google, что облегчило отслеживание пользователей для таргетирования рекламы.

По словам исследователей, клиенты сервисов невольно вынуждены оставлять свои адреса электронной почты для того, чтобы подписаться на приложение. Эксперты по вопросам конфиденциальности обеспокоены утечками личной информации для распространения рекламы уже больше десяти лет.

Уточняется, что некоторые утечки личных данных происходят по небрежности, а другие осуществляются преднамеренно.

Одна из наибольших последних утечек личных данных была связана с видеоплатформой Quibi, которая базируется в Лос-Анджелесе. Пользователям приложения предлагали оставлять адреса электронной почты, которые впоследствии стали доступны для социальных сетей. В самой компании уже заявили, что исправили ошибку.

Помимо этого, согласно данным из отчета исследователей, данные об электронных адресах клиентов также были получены рекламными компаниями с сервиса авиакомпании JetBlue.

Специалисты призывают компании, в которых произошла утечка, обратиться к платформам, собирающим электронные адреса клиентов, с просьбой очистить информацию.