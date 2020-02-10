Об этом сообщают #Буквы.
В воскресенье, 9 февраля, Рабинович опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что отправился на день рождения внука в Москву, где проживает его дочь.
“В Раде пауза. Внуку у дочки в Москве — 3 года. Решил поехать. Я был за эти годы в Москве несколько раз, но по одному маршруту: аэропорт -встречи-аэропорт. А тут смог и детей проведать и просто погулять. Прошелся по центру, взглянул на мавзолей (почетного караула нет). Посмотрел ГУМ”, — написал Рабинович.
Также в своем посте политик отметил, что россияне крайне доброжелательны к нему, и сделал неоднозначное заявление об “искусственно раздутой вражде” между Украиной и Россией.
“Люди очень благожелательны. Когда узнают,что из Украины — еще больше. Еще раз убедился,что вражду раздувают искусственно. Будем все делать,что б вернулся мир и здравый смысл”, — добавил он.
К посту народный избранник прикрепил фотографии и видео, сделанные на Красной площади, у мавзолея Ленина и в ГУМе.
За сутки пост Рабиновича собрал более 1 тысячи реакций, почти 150 репостов и около 300 комментариев. Многие комментаторы поздравили нардепа с именинником и порадовались за него. Не меньше людей пожелало нардепу в Украину больше не возвращаться.
Также пользователи возмущались репликой Рабиновича о том, что конфликт между Россией и Украиной — искусственный. Пользователи напоминали народному избраннику о незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, однако реакции на это не последовало.
Тем не менее, сам Рабинович возможности поучаствовать в беседе не упустил. Нардеп высказался емко: всех недовольных его поездкой назвал “ср*ными патриотами”и “агрессорами”, которые страну “доуправляли”.
Без народного творчества в комментариях также не обошлось.
- Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Вадим Рабинович на новогодние праздники отдыхал в Омане.
- В ноябре 2019 года Рабинович пропустил более 90% голосования в Верховной Раде.