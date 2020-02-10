Сопредседатель "Оппозиционной платформы — За життя" Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.

Об этом сообщают #Буквы.

В воскресенье, 9 февраля, Рабинович опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что отправился на день рождения внука в Москву, где проживает его дочь.

“В Раде пауза. Внуку у дочки в Москве — 3 года. Решил поехать. Я был за эти годы в Москве несколько раз, но по одному маршруту: аэропорт -встречи-аэропорт. А тут смог и детей проведать и просто погулять. Прошелся по центру, взглянул на мавзолей (почетного караула нет). Посмотрел ГУМ”, — написал Рабинович.

Также в своем посте политик отметил, что россияне крайне доброжелательны к нему, и сделал неоднозначное заявление об “искусственно раздутой вражде” между Украиной и Россией.

“Люди очень благожелательны. Когда узнают,что из Украины — еще больше. Еще раз убедился,что вражду раздувают искусственно. Будем все делать,что б вернулся мир и здравый смысл”, — добавил он.

К посту народный избранник прикрепил фотографии и видео, сделанные на Красной площади, у мавзолея Ленина и в ГУМе.

За сутки пост Рабиновича собрал более 1 тысячи реакций, почти 150 репостов и около 300 комментариев. Многие комментаторы поздравили нардепа с именинником и порадовались за него. Не меньше людей пожелало нардепу в Украину больше не возвращаться.

Также пользователи возмущались репликой Рабиновича о том, что конфликт между Россией и Украиной — искусственный. Пользователи напоминали народному избраннику о незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, однако реакции на это не последовало.

Тем не менее, сам Рабинович возможности поучаствовать в беседе не упустил. Нардеп высказался емко: всех недовольных его поездкой назвал “ср*ными патриотами”и “агрессорами”, которые страну “доуправляли”.

Без народного творчества в комментариях также не обошлось.