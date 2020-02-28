Об этом Стефанчук сообщает на своей публичной странице в Facebook.

“По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принято конечный вариант проекта Закона Украины “О всеукраинском референдуме”, – написал он.

По словам Стефанчука, уже в ближайшее время текст проекта закона обнародуют и вынесут для общественного обсуждения. Он также будет предоставлен международным организациям для профессиональной экспертизы.