Об этом Стефанчук сообщает на своей публичной странице в Facebook.
“По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принято конечный вариант проекта Закона Украины “О всеукраинском референдуме”, – написал он.
По словам Стефанчука, уже в ближайшее время текст проекта закона обнародуют и вынесут для общественного обсуждения. Он также будет предоставлен международным организациям для профессиональной экспертизы.
- 6 февраля Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На заседании дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.
- По состоянию на сегодняшний день Парламент рассмотрел уже 1506 правок к законопроекту об открытии рынка земли (около 37 % из общего количества).