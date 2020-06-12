Все контрольные пункты на административной границе между Херсонской областью и незаконно аннексированным Крымом возобновят свою работу с 15 июня.

Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Правительства, о чем проинформировали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, с 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска “Каланчак”, “Чонгар” и “Чаплинка”.

“Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня”, – отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация.

При этом обязательной остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований: контроля температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекают админграницу, должны предоставлять письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса “Дий дома”. Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тысяч гривен.