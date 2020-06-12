Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Правительства, о чем проинформировали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Так, с 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска “Каланчак”, “Чонгар” и “Чаплинка”.
“Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня”, – отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация.
При этом обязательной остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований: контроля температуры тела и использования защитных масок и перчаток.
Кроме того, все, кто пересекают админграницу, должны предоставлять письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса “Дий дома”. Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тысяч гривен.
- С 10 июня возобновился пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.