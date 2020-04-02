Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Сткпанов.
“В списке специальностей есть, в частности, и все должности “экстренки” – в пункте о врачах других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19″, – заявил он.
Министр сказал, что работники скорой помощи в числе “врачей других специальностей”, но, чтобы больше не возникали недопонимания, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно.
На протяжение дня соответствующую информацию опубликуют на сайте МОЗ.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля медикам, которые заняты в сфере лечения пациентов с COVID-19, предоставят доплаты в размере тройных окладов.
Ранее анонсировалось, что медики, которые сверхурочно работают из-за пандемии, получат 200 % зарплат.
- Министерство охраны здоровья Украины рассматривает различные вариант привлечения средств на дополнительные выплаты медикам, которые работают в усиленном режиме в связи с пандемией коронавируса.