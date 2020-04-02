Фельдшеров и водителей скорой помощи включили в список медработников, которым увеличат оклады в три раза в связи с нагрузкой из-за борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Сткпанов.

“В списке специальностей есть, в частности, и все должности “экстренки” – в пункте о врачах других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19″, – заявил он.

Министр сказал, что работники скорой помощи в числе “врачей других специальностей”, но, чтобы больше не возникали недопонимания, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно.

На протяжение дня соответствующую информацию опубликуют на сайте МОЗ.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля медикам, которые заняты в сфере лечения пациентов с COVID-19, предоставят доплаты в размере тройных окладов.

Ранее анонсировалось, что медики, которые сверхурочно работают из-за пандемии, получат 200 % зарплат.