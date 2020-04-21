Об этом заявил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Он обратился к министру охраны здоровья Максиму Степанову отметив, что большинство работников музеев – пожилые люди, которым стоит быть на самоизоляции до официального окончания карантина в стране.

“Введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом”, – написал он.

Ройтбурд пояснил, что в каждом зале музея должны находиться смотрители. Чтобы они пришли на работу, музеи обязаны обеспечить их доставку до рабочего места. По его словам, в крупных городах это потребует денежных затрат, которые превысят не только зарплаты самих музейных работников, но также и потенциальную прибыль.

“Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов и наши позиции полностью совпали”, – пояснил он.

В связи с этим Ройтбурд сформировал общее обращение работников музеев к главе МОЗ:

“Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя”.