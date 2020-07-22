Сотрудники Службы безопасности Украины обвиняют должностных лиц "Укрзализныци" в хищении средств и получении контрабандных товаров из России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что “Укрзализныци” поставлялись запасные детали непонятного происхождения и плохого качества из России контрабандным путем.

При этом общая сумма нанесенных убытков составила 200 миллионов гривен.

“Путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличность и присвоены”, – сказано в сообщении.

В данный момент правоохранители проводят 27 обысков в структурах “Укрзализныци” в 5 областях.

“Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины”, – сказано в заявлении.