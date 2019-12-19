Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.

Так, деятельностью спикера Рады Дмитрия Разумкова довольны 36 % опрошенных, недовольны – столько же. Четверть не смогли оценить его работу.

В то же время работой Парламента довольны еще меньше респондентов: 29 % положительно оценили его работу, 51 % – отрицательно, 21 % – затруднились оценить.

Подобная тенденция наблюдается и в оценках работы Правительства. В частности, деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны 35 % опрошенных (35 % – недовольны, 30 % – не смогли оценить).

При этом только 29 % довольны работой Кабмина, 45 % – не удовлетворены.

Около четверти респондентов заявили, что в деятельности Парламента и Кабмина было больше неудач. Еще около 40 % считают, что успехов и неудач было поровну и только около 10 % выразили мнение, что было больше успехов.

“Интересно, что более критические оценки относительно работы этих институтов наблюдались среди избирателей всех парламентских партий за исключением партии “Слуга народа”. В то же время даже среди сторонников этой политической силы преобладали нейтральные оценки”, – подчеркивают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.