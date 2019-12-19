Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.
Так, деятельностью спикера Рады Дмитрия Разумкова довольны 36 % опрошенных, недовольны – столько же. Четверть не смогли оценить его работу.
В то же время работой Парламента довольны еще меньше респондентов: 29 % положительно оценили его работу, 51 % – отрицательно, 21 % – затруднились оценить.
Подобная тенденция наблюдается и в оценках работы Правительства. В частности, деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны 35 % опрошенных (35 % – недовольны, 30 % – не смогли оценить).
При этом только 29 % довольны работой Кабмина, 45 % – не удовлетворены.
Около четверти респондентов заявили, что в деятельности Парламента и Кабмина было больше неудач. Еще около 40 % считают, что успехов и неудач было поровну и только около 10 % выразили мнение, что было больше успехов.
“Интересно, что более критические оценки относительно работы этих институтов наблюдались среди избирателей всех парламентских партий за исключением партии “Слуга народа”. В то же время даже среди сторонников этой политической силы преобладали нейтральные оценки”, – подчеркивают социологи.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.
- Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 20-24 ноября 2019 года, каждый четвертый-пятый украинец считает, что действующий Кабинет Министров и Верховная Рада девятого созыва не способны что-либо изменить в стране.
- В течение месяца выросло количество украинцев, недовольных работой Верховной Рады Украины, превысив 50 %. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 25 ноября.