Верховная Рада Украины в понедельник, 13 июля, соберется на внеочередное заседание.

Как проинформировали в пресс-службе ВР, соответствующее распоряжение подписал спикер Парламента Дмитрий Разумков.

Заседание созывается на 14:00 понедельника “в связи с требованием президента Украины” Владимира Зеленского.

К рассмотрению запланированы следующие вопросы:

• проект постановления о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года;

• законопроект относительно внесения изменений в госбюджет-2020 (для финансового обеспечения проведения выборов);

• законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по урегулированию порядка уплаты налогового долга;

• законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины (предусматривает взимание государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в украинские аэропорты);

• законопроект, касающийся социальной защиты населения в период карантина;

• законопроект относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли;

• проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопросов в сфере жилищно-коммунальных услуг;

• законопроект, которым вносятся изменения в закон “О рынке электрической энергии”;

• проект постановления о назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых и другие вопросы.

В общей сложности повестка дня насчитывает 13 пунктов.