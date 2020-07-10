Как проинформировали в пресс-службе ВР, соответствующее распоряжение подписал спикер Парламента Дмитрий Разумков.
Заседание созывается на 14:00 понедельника “в связи с требованием президента Украины” Владимира Зеленского.
К рассмотрению запланированы следующие вопросы:
• проект постановления о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года;
• законопроект относительно внесения изменений в госбюджет-2020 (для финансового обеспечения проведения выборов);
• законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по урегулированию порядка уплаты налогового долга;
• законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины (предусматривает взимание государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в украинские аэропорты);
• законопроект, касающийся социальной защиты населения в период карантина;
• законопроект относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли;
• проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопросов в сфере жилищно-коммунальных услуг;
• законопроект, которым вносятся изменения в закон “О рынке электрической энергии”;
• проект постановления о назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых и другие вопросы.
В общей сложности повестка дня насчитывает 13 пунктов.
- Ранее профильный комитет Верховной Рады рекомендовал Парламенту принять проект постановления №3809 “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”.
- Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский для команды “СН” — “духовный лидер”, а поэтому принимает участие в обсуждении подготовки к местным выборам.