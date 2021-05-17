Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент цього тижня збереться на щонайменше одне позачергове засідання.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.

Засідання ініціювала фракція “Слуга народу”, воно стосуватиметься кадрових питань у Кабінеті Міністрів.

“Це питання кадрові – два міністри написали заяву за власним бажанням – пан Криклій і пан Петаршко, і є подання прем’єр-міністра України щодо пана Степанова. Я думаю, що або сьогодні ввечері, або завтра зранку, якщо буде зібрано 150 підписів, буде позачергове засідання завтра о 16:00”, – заявив голова парламенту.

Разумков підкреслив, що депутати мають заслухати звіт від кожного з міністрів щодо їхніх помилок і здобутків, а також зробленого і незробленого під час перебування на посаді.

Зокрема, парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія, які самі подали заяви, та міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Підписи за розгляд відставки Степанова на позачерговому засіданні були зібрані фракцією “Голос”.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.