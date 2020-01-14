Верховная Рада Украины сегодня досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой, которая ранее временно возглавила Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 2731 проголосовали 340 народных избранников.

Решение о прекращении депутатских полномочий было принято на основании заявления самой Венедиктовой.

“Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия “Слуга народа”, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий”, – говорится в тексте постановления ВР.

После голосования спикер ВР Дмитрий Разумков поблагодарил Венедиктову за работу в Парламенте.

Стоит отметить, что в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР была назначена Ирина Венедиктова.

Досрочное увольнение Романа Трубы предусмотрено законом о перезагрузке ГБР, который был принят Верховной Радой и подписан Владимиром Зеленским. Президент будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии. В состав комиссии войдут по 3 представителя от Верховной Рады, Кабинета Министров и президента Украины. По квоте Кабмина будут представлены международные организации.

Закон также предусматривает единоличное управление Государственным бюро расследований (вместо коллегиального).

Ирина Венедиктова была избрана народным депутатом девятого созыва от партии “Слуга народа” (в списке шла под номером 3). В Верховной Раде она занимала должность главы комитета по вопросам правовой политики.