Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ в целом проголосовали 310 народных депутатов.
Законом внесены изменения в закон Украины “О высшем образовании”, касающиеся расширения возможностей для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования поступающих с временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения.
В частности, документом предусмотрена возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной Республики Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.
При обсуждении законопроекта в Парламенте состоялась оживленная дискуссия. “Европейская солидарность” призвала поддержать документ только в первом чтении. Депутат Ирина Геращенко объяснила, что льготы для поступления следует вводить не только для жителей оккупированных территорий, но и для детей погибших на Донбассе военнослужащих.
После этого “слуга” Роман Грищук упрекнул “Европейскую солидарность”, что только их фракция отказывается поддержать документ. Народные избранники начали скандировать в сторону “ЕС” “Позор!”, Поэтому вся фракция вышла к трибуне, чтобы ответить на обвинения. Однако спикер Дмитрий Разумков отказался предоставить им слово.
В результате депутаты от “ЕС” все же добились, чтобы им дали выступить, после чего за закон проголосовали в целом.
- Ранее сообщалось, что абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” до 23 октября включительно.