Верховная Рада приняла в целом законопроект №3734 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждение высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ в целом проголосовали 310 народных депутатов.

Законом внесены изменения в закон Украины “О высшем образовании”, касающиеся расширения возможностей для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования поступающих с временно оккупированной территории и территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

В частности, документом предусмотрена возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной Республики Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.

При обсуждении законопроекта в Парламенте состоялась оживленная дискуссия. “Европейская солидарность” призвала поддержать документ только в первом чтении. Депутат Ирина Геращенко объяснила, что льготы для поступления следует вводить не только для жителей оккупированных территорий, но и для детей погибших на Донбассе военнослужащих.

После этого “слуга” Роман Грищук упрекнул “Европейскую солидарность”, что только их фракция отказывается поддержать документ. Народные избранники начали скандировать в сторону “ЕС” “Позор!”, Поэтому вся фракция вышла к трибуне, чтобы ответить на обвинения. Однако спикер Дмитрий Разумков отказался предоставить им слово.

В результате депутаты от “ЕС” все же добились, чтобы им дали выступить, после чего за закон проголосовали в целом.