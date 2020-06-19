Верховная Рада Украины сегодня на заседании приняла за основу и в целом законопроект № 3636 "О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" (относительно продления срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезни (COVID -19).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ за основу поддержали 309 депутатов, а в целом — 311.

“Проект закона разработан с целью обеспечения доступа больных коронавирусной болезнью граждан к лекарствам и предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) среди населения Украины”, – говорится в пояснительной записке.

С принятием документа срок действия Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)” от 30 марта №539-IХ продлен до 2021 года.

Указанный закон позволил лечить тех, кто заразился коронавирусом, незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов, стран – членов ЕС, Британии, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Кроме того, закон №539-IХ разрешает использовать зарегистрированные медикаменты по показаниям, не указанным в инструкции для медприменения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавируса.