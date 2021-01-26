Верховная Рада разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в военных учениях в 2021 году.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона №4499 в первом чтении поддержали 320 нардепов, а во втором – 325.

Документ инициировал президент Владимир Зеленский.

Всего планируются восемь учений:

• Многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил (ВСУ, ВС США и ВС других стран-членов НАТО). Планируется участие до 19 000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 17 самолетов и вертолетов. Срок проведения: в период с января по декабрь 2021 года.

• Украинско-американские учения “Репид Трайдент – 2021”. Ожидается участие до 5500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 самолетов и вертолетов. Срок проведения: до 25 суток, март – декабрь 2021 года.

• Украинско-британские учения “Козак Мейс – 2021”. Планируется участие до 1400 военнослужащих с вооружением и военной техникой. Срок проведения: до 14 суток, март – декабрь 2021 года.

• Украинско-американские учения “Си Бриз – 2021”. Планируется участие до 3750 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 50 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 40 самолетов и вертолетов, до 100 единиц колесной техники. Срок проведения: до 25 суток, март – декабрь 2021 года.

• Украинско-румынские учения “Риверайн– 2021”. Планируется участие до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 18 кораблей (катеров и судов), до 4 вертолетов, до 4 самолетов. Срок проведения: до 10 суток, март – декабрь 2021 года.

• Украинско-британские учения ” Вориер Вотчер – 2021″. Планируется участие до 600 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 вертолетов, до 6 самолетов. Срок проведения: до 15 суток, март-декабрь 2021 года.

• Украинско-польские учения “Три меча – 2021”. Планируется участие до 1600 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 8 самолетов и вертолетов. Срок проведения: до 14 суток, март – декабрь 2021 года.

• Украинско-польские учения “Сильвер Сейбер – 2021”. Планируется участие до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов. Срок проведения: до 45 суток в 2021 году (а именно: 1-й этап – до 15 дней, февраль – апрель; 2-й этап – до 15 суток, май – июнь; 3-й этап – до 15 суток, июль – декабрь).

Всего на военные учения в 2021 году планируют потратить более 3,855 млрд грн, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.