Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона №4499 в первом чтении поддержали 320 нардепов, а во втором – 325.

Документ инициировал президент Владимир Зеленский.

Всего планируются восемь учений:

Многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил (ВСУ, ВС США и ВС других стран-членов НАТО). Планируется участие до 19 000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 17 самолетов и вертолетов. Срок проведения: в период с января по декабрь 2021 года.

Украинско-американские учения “Репид Трайдент – 2021”. Ожидается участие до 5500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 самолетов и вертолетов. Срок проведения: до 25 суток, март – декабрь 2021 года.

Украинско-британские учения “Козак Мейс – 2021”. Планируется участие до 1400 военнослужащих с вооружением и военной техникой. Срок проведения: до 14 суток, март – декабрь 2021 года.

Украинско-американские учения “Си Бриз – 2021”. Планируется участие до 3750 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 50 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 40 самолетов и вертолетов, до 100 единиц колесной техники. Срок проведения: до 25 суток, март – декабрь 2021 года.

Украинско-румынские учения “Риверайн– 2021”. Планируется участие до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 18 кораблей (катеров и судов), до 4 вертолетов, до 4 самолетов. Срок проведения: до 10 суток, март – декабрь 2021 года.

Украинско-британские учения ” Вориер Вотчер – 2021″. Планируется участие до 600 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 вертолетов, до 6 самолетов. Срок проведения: до 15 суток, март-декабрь 2021 года.

Украинско-польские учения “Три меча – 2021”. Планируется участие до 1600 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 8 самолетов и вертолетов. Срок проведения: до 14 суток, март – декабрь 2021 года.

Украинско-польские учения “Сильвер Сейбер – 2021”. Планируется участие до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов. Срок проведения: до 45 суток в 2021 году (а именно: 1-й этап – до 15 дней, февраль – апрель; 2-й этап – до 15 суток, май – июнь; 3-й этап – до 15 суток, июль – декабрь).

Всего на военные учения в 2021 году планируют потратить более 3,855 млрд грн, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Фото: #Буквы

  • Ранее Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о государственной защите военнослужащих Сил специальных операций ВСУ во время выполнения ими задач по назначению.