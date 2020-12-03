Верховная Рада Украины поддержала сегодня в целом законопроект о государственной защите военнослужащих Сил специальных операций ВСУ во время выполнения ими задач по назначению.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 4186 в первом чтении проголосовал 301 народный избранник, а во втором – 303 нардепа.

Как объяснил один из авторов законопроекта, нардеп Василий Мокан (“Слуга народа”), существует проблема, что Силы специальных операций ВСУ не обеспечены государственной защитой.

Зато, согласно закону, такой защитой сегодня пользуются судьи Конституционного суда, работники правоохранительных органов, судов и Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, уполномоченные лица Нацкомиссии по ценным бумагам и работники других сфер.

Силы спецопераций Вооруженных сил Украины комплектуются специально обученными специалистами, которые задействованы для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций в сфере разведки и военной поддержки.

Военнослужащие ССО активно участвовали в наиболее сложных военных операциях во время АТО (Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей), участвуют в операции Объединенных сил на Донбассе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, большинство задач они выполняют на временно оккупированных территориях Украины.

“Специфика деятельности Сил специальных операций ВСУ приводит к совершению противником (страной-оккупантом Россией, – ред.) посягательств на жизнь, здоровье, жилье и имущество военнослужащих и их близких родственников. При этом осуществление государственной защиты жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц законодательством не урегулировано”, – подчеркивается в записке.

Законопроект призван урегулировать эту проблему. Им вносятся изменения в закон “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов”.

Согласно этим изменениям, предоставляются гарантии государственной защиты военнослужащим ССО ВСУ во время выполнения ими задач по назначению и членам их семей.

Это должно обеспечить “своевременно противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества” военнослужащих, а также их родных.