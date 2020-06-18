Верховная Рада Украины сегодня на заседании приняла два законопроекта о работе Высшего антикоррупционного суда, в частности позволила передать ВАКС здание государственного предприятия "Антонов" в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, за законопроект № 3348 о внесении изменений в закон Украины “О Высшем антикоррупционном суде” касательно обеспечения суда помещением и других вопросов работы суда проголосовали 253 народных депутата.

Отмечается, что в настоящее время Высший антикоррупционный суд временно размещен в трех зданиях: по ул. Крещатик, 42-А, по переулку Крестовому, 4 и по просп. Победы, 41 (балансодержателем здания является ГП “Антонов”).

“В процессе обустройства указанных помещений было установлено, что здания не отвечают национальным и международным стандартам надлежащего размещения суда, в частности, площадь зданий не позволяет обустроить необходимое количество залов судебных заседаний, помещения требуют переоборудования для обеспечения безопасности всех участников процесса, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Указанное влечет невозможность обеспечения надлежащей скорости рассмотрения дел. В то же время суд не может осуществить капитальный ремонт вышеуказанных помещений, поскольку они находятся во временном пользовании”, – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, территориальная удаленность указанных зданий серьезно препятствует оперативному решению задач, возложенных на ВАКС.

С принятием документа ВАКС получил право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления.

Законопроектом также установлены одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов. Кроме того, отменено положение, которое не позволяет быть назначенными судьями ВАКС лицам, которые в течение последних 10 лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упрощены требования к судьям первой инстанции.

Кроме того, 244 голосами депутаты одобрили законопроект № 3350 о внесении изменений в Закон Украины “О реструктуризации задолженности государственного предприятия “Антонов” относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением”.

Согласно документу, часть задолженности ГП “Антонов” погасят путем передачи по рыночной цене в сферу управления Высшего антикоррупционного здания суда, по адресу г. Киев, проспект Победы, 41.

Рыночную стоимость здания должны установить с помощью независимой оценки.