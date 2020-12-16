Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым разрешается работать на государственной службе до 70 лет.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4096 проголосовали 300 народных депутатов.

Согласно действующему законодательству, на госслужбу не может вступить лицо, которое достигло 65-летнего возраста (статья 19 закона “О государственной службе”).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, “в исключительных случаях возникает потребность в оставлении госслужащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа”.

Документ вносит изменения в закон “О государственной службе”.

Предлагается назначать лиц, достигших 65 лет, на должность государственной службы на 1 год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно. Такое продление срока пребывания на госслужбе, согласно предложенным изменениям, будет возможно до достижения служащим 70 лет.

Также предлагается исключить из закона “О государственной службе” пункт о том, что на госслужбу не может вступить лицо, достигшее 65-летнего возраста.

Во время рассмотрения законопроекта были поддержаны две поправки.

Одна из них касается продления срока пребывания на службе до 70 лет, но работников местного самоуправления (по решению сельского, поселкового, городского председателя, председателя районного, районного в городе, областного совета).

В другой говорится, что отбор на должности госслужбы в установленном Кабинетом Министров на время карантина порядке (без конкурса) не должен проводиться для органов, которые были созданы во время такого карантина. Согласно поправке, отбор на должности в такие новые органы должен проводиться только по конкурсу.