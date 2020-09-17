Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит территориальным общинам финансово не зависеть от районов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3614 проголосовали 287 народных депутатов.

Документ предусматривает, что сельские, поселковые, городские бюджеты больше не будут зависеть от районов. Так, все 1470 территориальных общин, территории которых утвердило Правительство, перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года.

В бюджеты общин будут поступать: налог на доходы физических лиц 60%; местные налоги и сборы; рентные платежи; акцизный налог; доходы от использования коммунального имущества; плата за предоставление административных услуг и тому подобное.

Согласно пояснительной записке, целями законопроекта являются:

• разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;

• установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин, что будут сформированы по решению Кабинета Министров (в объемах, что были закреплены за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин);

• установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Таким образом, территориальные общины должны стать независимыми (органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия).

Ожидается, что этот законопроект поможет осуществить реформу децентрализации и передать финансы на места.