Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о праве украинцев менять отчество.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2450 проголосовали 259 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, в данный момент законодательство Украины позволяет физическому лицу менять имя или фамилию, однако “прямо не предусматривает право лица менять по своему усмотрению свое отчество”.

Законопроектом предлагается дополнить статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить физическому лицу менять не только свою фамилию и имя (что уже предусмотрено законодательством), но и отчество.

Согласно документу: • Физическое лицо, которое достигло 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя или отчество. • Физическое лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить фамилию, имя или отчество с согласия родителей. • В случае если над лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени и отчества осуществляется с согласия попечителя.

Также предусмотрено право гражданина от 14 лет изменить отчество с согласия только одного из родителей (если второй умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав, сведения о нем исключены из актовой записи о рождении или если сведения о мужчине как об отце внесены в актовую запись о рождении по заявлению матери).

В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, которые подтверждают соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.