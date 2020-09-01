Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3819 в первом чтении проголосовали 339 нардепов, а во втором – 325.
Документ должен обеспечить социальные гарантии и поддержку льготных категорий детей путем финансирования за счет государственного бюджета их оздоровления и отдыха.
Речь идет об отдыхе в детских заведениях оздоровления высшей категории, что расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.
На отдых и оздоровление около 20 тысяч детей выделят 180 млн грн.
Соответствующие изменения будут внесены в закон о госбюджете на 2020 год. Профинансируют программу за счет увеличения поступлений по уплате НДС.
- С 1 августа разрешили работать детским лагерям в регионах Украины, которые находятся в “зеленой” или “желтой зоне”.