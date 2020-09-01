Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и в целом законопроект, предусматривающий выделение 180 млн гривен на оздоровление и отдых детей, "нуждающихся в особом внимании и поддержке".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3819 в первом чтении проголосовали 339 нардепов, а во втором – 325.

Документ должен обеспечить социальные гарантии и поддержку льготных категорий детей путем финансирования за счет государственного бюджета их оздоровления и отдыха.

Речь идет об отдыхе в детских заведениях оздоровления высшей категории, что расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

На отдых и оздоровление около 20 тысяч детей выделят 180 млн грн.

Соответствующие изменения будут внесены в закон о госбюджете на 2020 год. Профинансируют программу за счет увеличения поступлений по уплате НДС.