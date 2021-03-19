Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 5247 в первом чтении проголосовали 238 нардепов, во втором – 236.
Этот документ необходим для того, чтобы Украина смогла получить бесплатно вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX (в том числе и вакцину Pfizer).
“С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, что сегодня применяются в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин. Законопроект разработан для обеспечения возможности выполнения данного требования получения Украиной вакцины в рамках механизма COVAX”, – говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом дополняется закон Украины “О лекарственных средствах”.
Согласно изменениям, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 Министерство охраны здоровья по решению Кабмина вправе принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением этих препаратов. То есть государство в лице МОЗ берет на себя ответственность за последствия прививок.
При этом от ответственности освобождаются: производитель и/или владелец регистрационного удостоверения за любые последствия, связанные с COVID-вакцинами, а также медицинские работники, привлеченные к вакцинации.
В случае наступления таких негативных последствий после вакцинации государство должно обеспечить осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров.
Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет действовать в течение четырех лет.
Кабинету Министров в месячный срок со дня вступления в силу закона поручено разработать и внедрить порядок осуществления компенсационных выплат.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.