Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, освобождающий производителей вакцин от коронавируса COVID-19 от ответственности за неблагоприятные последствия прививок.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 5247 в первом чтении проголосовали 238 нардепов, во втором – 236.

Этот документ необходим для того, чтобы Украина смогла получить бесплатно вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX (в том числе и вакцину Pfizer).

“С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, что сегодня применяются в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин. Законопроект разработан для обеспечения возможности выполнения данного требования получения Украиной вакцины в рамках механизма COVAX”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом дополняется закон Украины “О лекарственных средствах”.

Согласно изменениям, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 Министерство охраны здоровья по решению Кабмина вправе принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением этих препаратов. То есть государство в лице МОЗ берет на себя ответственность за последствия прививок.

При этом от ответственности освобождаются: производитель и/или владелец регистрационного удостоверения за любые последствия, связанные с COVID-вакцинами, а также медицинские работники, привлеченные к вакцинации.

В случае наступления таких негативных последствий после вакцинации государство должно обеспечить осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет действовать в течение четырех лет.

Кабинету Министров в месячный срок со дня вступления в силу закона поручено разработать и внедрить порядок осуществления компенсационных выплат.