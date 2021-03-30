Рада голосами «cлуг народа» поддержала постановление «об осуждении» акции протеста на Банковой

Верховная Рада Украины поддержала поданное депутатами от "Слуги народа" постановление об осуждении акции протеста, состоявшейся под стенами Офиса президента 20 марта.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, народные депутаты от фракции “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении недавней акции протеста у Офиса президента в Киеве.

29 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять это постановление.

Во вторник, 30 марта, парламент принял это постановление 237 голосами при 226 необходимых.

Больше всего голосов дали депутаты фракции “Слуги народа” — 214 голосов. По 9 голосов дали депутатские группы “За майбутне” и “Довира”, еще 5 — нефракционные депутаты.

Ни одного голоса не дали “Европейская Солидарность”, “Оппозиционная платформа — За життя”, “Батькивщина” и “Голос”.

Принятие постановления сопровождалось криками “Ганьба”. Депутаты “Европейской Солидарности” в знак протеста провели голосование стоя у своих мест и держа поднятыми вверх карты для голосования.

Отметим, перед голосованием за соответствующее постановление между депутатами произошли столкновения. Это имело место во время выступления депутата от “ЕС” Ирины Геращенко.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков, прервав ее выступление, попросил депутатов успокоиться. После того как толкотня между депутатами прекратилась, Геращенко с трибуны заявила:

“В первом ряду сидит нетрезвый человек, и мы требуем по итогам сегодняшнего заседания провести алкотест депутату с первого ряда по фамилии “Ш”.

Речь идет о Сергее Швеце (“Слуга народа”).

Кроме этого, при обсуждении постановления перед голосованием депутаты, которые не выступили в его поддержку, критиковали как решение вынести его на обсуждение, так и его содержание.

О чем это постановление?

В документе прописано, что МВД, СБУ и ГБР должны:

• обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, которые произошли у ОПУ;

• изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли у ОПУ на предмет организации и/или участия в их реализации любых политических партий и/или связанных с ними лиц;

• определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

• еженедельно предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий от 20 марта у ОПУ.

Государственному управлению делами “слуги народа” предлагают поручить:

• в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду информацию о размере ущерба, причиненного зданию ОПУ;

• после установления личности участников событий, произошедших у ОПУ, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это: