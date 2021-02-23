Верховная Рада Украины повторно поддержала закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы с учетом поправок президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 4531 проголосовали 267 народных депутатов – в основном от “Слуги народа”.

Так, за закон проголосовали 226 нардепов от “Слуги народа”, 18 – от группы “За майбутне”, 17 – от группы “Довира”, 6 внефракционных.

Другие фракции (“Европейская Солидарность”, “Батькивщина”, “Голос”, ОПЗЖ) не дали ни одного голоса.

Что предшествовало сегодняшнему голосованию?

Как известно, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым возобновляются конкурсы на занятие должностей государственной службы. Его дополнили правками относительно “полномочий и.о. министра”.

В зале звучали заявления, что эти поправки вносятся под одну кандидатуру – и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В результате была поддержана поправка главы комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи. Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. При этом она устанавливает, что один и тот же исполняющий обязанности министра не может выполнять эти расширенные полномочия более 60 дней. В поправке также прописано, что “запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой Украины текущего созыва” (то есть, если бы кандидатура Витренко была провалена в Раде снова, то он бы не смог больше выполнять обязанности министра).

Владимир Зеленский указанный закон ветировал и призвал Верховную Раду изъять из него “нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна”.

По мнению Зеленского, “если в течение длительного времени нардепы не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства”.

Читайте также: Зеленский пригрозил своим депутатам разогнать Раду

Что приняла Рада сегодня?

Верховная Рада сегодня поддержала обе поправки Зеленского к закону (так называемые “поправки под Витренко”) и сам закон в целом.

За президентские поправки голосовали отдельно, обе были учтены.

Ряд нардепов при обсуждении снова отмечали, что изменения вносятся только под одного человека – и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В первой из поправок говорится, что “первый заместитель министра, заместители министра дают обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата министерства и его территориальных органов (в случае образования) поручения”.

Этой правкой из закона убрали нормы: о запрете выполнения и.о. министрами ряда полномочий более 60 дней; о запрете возложения обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва.

Таким образом, Юрий Витренко сможет оставаться в должности и.о. министра энергетики, независимо от того, провалит ли Рада снова его кандидатуру. Также Витренко будет иметь полноценные министерские полномочия.

Об этом, в частности, говорится, в заключении Главного научно-экспертного управления ВР.

“Главное управление не может согласиться с сутью предложений президента Украины, поскольку ограничения полномочий, установленные частью четвертой статьи 9 действующего закона Украины “О центральных органах исполнительной власти” для лиц, исполняющих обязанности министра в случаях, когда его должность вакантна, стимулируют премьер-министра Украины своевременно решать вопрос о внесении кандидатуры министров и при этом предлагать на рассмотрение парламента те кандидатуры, которые могут найти поддержку депутатского корпуса. Исключение этих ограничений (а именно к этому сводится суть предложений) предоставит исполнительной власти возможность предлагать для назначения на должности министров лиц, не имеющих поддержки законодательного органа, а в случае их неназначения парламентом – назначать лиц без решения парламента “исполняющими обязанности министра”, которые будут иметь все полномочия назначенного парламентом министра. Таким образом создаются условия для фактического игнорирования конституционных полномочий Верховной Рады Украины осуществлять назначения на должности членов Кабинета Министров Украины“, – подчеркивается в заключении.

Вторая правка касалась устранения “технико-юридического недостатка” закона о восстановлении конкурсов на госслужбу “из заключительных положений”.

По итогам голосования премьер Денис Шмыгаль сообщил, что принятый закон “даст возможность разблокировать работу Министерства энергетики и выплатить зарплаты работникам государственного сектора энергетической отрасли”.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.

28 января Верховная Рада Украины снова не поддержала назначение Юрия Витренко.