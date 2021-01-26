Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инициатором документа № 3612 выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Проект закона был принят только голосами нардепов от “Слуги народа” (226), группы “Довира” (20) и внефракционных (9). Всего – 255 голосов.

Все остальные фракции не дали за законопроект ни одного голоса.

Во время обсуждения ряд положений документа критиковали нардепы от оппозиционных политсил, в частности “Европейской Солидарности”, “Батькивщины”, “Голоса”. Отмечалось, что законопроект не предоставляет украинцам реального народовластия из-за сложности процедуры. В частности, ЦИК и президент могут решать, стоит ли выносить конкретный вопрос на референдум. Также критиковалась норма об электронном голосовании.

Что предусматривает законопроект

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум “является формой непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, что заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины и этим законом”.

Предметом всеукраинского референдума могут быть следующие 4 вопроса:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (об общих принципах; выборах и самом референдуме, а также о внесении изменений в Основной закон);

2) решение вопроса общегосударственного значения;

3) изменение территории Украины;

4) утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

• противоречащие положениям Конституции Украины, принципам и нормам международного права;

• отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

• направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

• по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

• отнесенные Конституцией Украины и законами нашей страны к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, на который нужно будет дать ответ: “да” или “нет”.

Решение, принятое на таком референдуме, можно будет изменить только путем нового всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

Основные принципы проведения всеукраинского референдума: 1) общее право голоса; 2) равное право голоса; 3) прямое волеизъявление; 4) свободное участие во всеукраинском референдуме; 5) добровольность участия во всеукраинском референдуме; 6) тайное голосование; 7) личное голосование; 8) единоразовое голосование; 9) публичность и открытость процесса всеукраинского референдума.

Согласно законопроекту, референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами.

Всеукраинский референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее 50% избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей.

Кто будет назначать референдум

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I “Общие положения”, раздел III “Выборы. Референдум” и раздела XIII “Внесение изменений в Конституцию Украины” Основного закона будет назначать президент.

Глава государства также будет провозглашать всеукраинский референдум по народной инициативе. Для этого необходимо три миллиона подписей граждан из двух третей административно-территориальных единиц Украины (минимум по 100 тыс. подписей в каждой такой единице).

Референдум по изменению территории Украины будет назначаться Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины.

Результаты народного волеизъявления на референдуме по предметам, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 части первой статьи 3 настоящего закона (утверждение закона о внесении изменений в раздел I, III, XIII Конституции; об изменении территории Украины, о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений) не нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти.

В то же время результаты референдума по вопросу общегосударственного значения являются обязательными для рассмотрения и принятия решения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.

Ограничения при назначении референдума

Всеукраинский референдум не может назначаться (провозглашаться) или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Процесс всеукраинского референдума, прекращенный в связи с введением военного или чрезвычайного положения, начинается через 30 дней с момента прекращения или отмены такого положения.

Электронное голосование

Одной из новаций законопроекта является возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума: в том числе электронного голосования.

Для е-голосования предлагается создать специальную “автоматизированную информационно-аналитическую систему”.

Как отметил сегодня на брифинге после заседания первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, электронное голосование будет проводиться, когда технически появятся соответствующие технические возможности, которые гарантируют его безопасность.

“Электронное голосование – это новация, предложенная в этом законопроекте. Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на единую формулу: вопрос электронного голосования – это вопрос не юридический, а технический. Мы его будем проводить только тогда, когда технически будет подтверждена возможность проводить этот вид голосования. В переходных положениях к закону мы предусмотрели такую конструкцию, вопрос электронного голосования может подниматься инициаторами только тогда, когда будет отдельно проголосован законодательный акт, касающийся электронного голосования в стране в целом”, – пояснил Стефанчук.