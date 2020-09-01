Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2673 поддержал в первом чтении 251 народный депутат.

“Проект закона разработан с целью создания благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма через расширение круга субъектов предоставления гостиничных услуг”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Как объяснила замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук, согласно нынешнему законодательству объекты туристической инфраструктуры, принадлежащие физическим лицам-предпринимателям, не могут считаться отелями.

В связи с этим маленькие виллы и гостиницы, которые принимают гостей, лишены права быть полноценными участниками туристического рынка.

Эту коллизию и призван решить данный законопроект.

Документом предлагается внести изменения в закон Украины “О туризме”, изложив в новой редакции понятия “отель”, “гостиничная услуга” и “аналогичные средства размещения”.

Согласно законопроекту, “отель” – субъект хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности, в собственности или в пользовании которого находится объект недвижимости, что состоит из 6 и более номеров и предоставляет гостиничные услуги по временному проживанию с обязательным обслуживанием.

Порядок установления категорий отелям определяется Кабинетом Министров.

Таким образом, жилые объекты туристической инфраструктуры, которые принадлежат или управляются физическими лицами-предпринимателями, смогут считаться отелями и вести туристический бизнес.

Как проинформировали в пресс-службе партии “Слуга народа”, нардеп от которой (Игорь Фрис) является инициатором законопроекта, принятие документа будет стимулировать рынок гостиничных услуг; поможет создать новые рабочие места; увеличит поступления в бюджет; поможет вывести гостиничный бизнес из тени.

“Небольшие учреждения, оказывающие гостиничные услуги и управляемых физическими лицами-предпринимателями, смогут по праву называться отелями… Согласно нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица”, – говорится в сообщении.