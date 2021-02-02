Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за превышение норм габаритно-весового контроля на дорогах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3742 поддержали 308 нардепов.

Целью законопроекта является: предотвращение разрушения автомобильных дорог общего пользования, в том числе совершенствование осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств с привлечением органов местного самоуправления.

Как объяснили в Министерстве инфраструктуры Украины, документ призван законодательно закрепить возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме.

Законопроект расширяет полномочия “Укртрансбезопасности” в части осуществления габаритно-весового контроля (ведомству предоставляется право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры).

Кроме этого, законопроект устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Законопроект вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров, а именно:

1. Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. гривен.

2. Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки:

• до 2% включительно в размере 1700 грн;

• от 2% до 5% в размере 5100 грн;

• от 5% до 10% в размере 8500 грн;

• от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн;

• от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн;

• более 30% в размере 51 тыс. грн.

3. Штраф за отказ от прохождения габаритно-весового контроля в размере 51 тыс. грн.

4. Штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, предпринимателей или водителей за невыполнение законных требований работников “Укртрансбезопасности” (по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранению нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте) в размере 51 тыс. грн.

За перевозку пассажиров и грузов при отсутствии на момент проведения проверки нужных документов, а также отказ их передачи уполномоченному должностному лицу предусмотрен штраф в размере 17 000 грн.