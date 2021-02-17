Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4248-1 проголосовали 279 нардепов.

Так, 1 января 2021 года истек срок установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа, счетчиков для населения.

Речь идет об установлении счетчиков гражданам, проживающим в квартирах или частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи.

Поддержанный законопроект продлевает срок установления газовых счетчиков еще на два года – до 1 января 2023 года.

Счетчики должны устанавливать за свой счет операторы газораспределительных сетей (облгазы).

При рассмотрении законопроекта глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что сегодня более 90% населения оснащены счетчиками.

Стоит отметить, что закон “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Фото: #Буквы

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