Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым могут быть продлены конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4248-1 проголосовали 279 нардепов.

Так, 1 января 2021 года истек срок установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа, счетчиков для населения.

Речь идет об установлении счетчиков гражданам, проживающим в квартирах или частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи.

Поддержанный законопроект продлевает срок установления газовых счетчиков еще на два года – до 1 января 2023 года. Счетчики должны устанавливать за свой счет операторы газораспределительных сетей (облгазы).

При рассмотрении законопроекта глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что сегодня более 90% населения оснащены счетчиками.

Стоит отметить, что закон “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).