Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 4248-1 проголосовали 279 нардепов.
Так, 1 января 2021 года истек срок установления субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа, счетчиков для населения.
Речь идет об установлении счетчиков гражданам, проживающим в квартирах или частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи.
Поддержанный законопроект продлевает срок установления газовых счетчиков еще на два года – до 1 января 2023 года.
Счетчики должны устанавливать за свой счет операторы газораспределительных сетей (облгазы).
При рассмотрении законопроекта глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что сегодня более 90% населения оснащены счетчиками.
Стоит отметить, что закон “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).
- 18 января Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр.