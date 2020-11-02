Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета, сообщает корреспондент #Букв.

“Также обращались с предложением и заслушать и министра охраны здоровья. Если это необходимо, можем определить день, потому что ситуация обостряется, и надо понимать, в каком направлении мы движемся”, – сказал Дмитрий Разумков.

Замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил заслушать Степанова во вторник или среду.

“Возможно, вызовем Степанова раньше. Есть такая идея во вторник и среду сократить время на выступления на 20 минут. И за счет этого заслушать господина Степанова … Если коллеги не против, то давайте искать время заслушать господина Степанова во вторник-среду”, – сказал Корниенко.

Сегодня, 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства охраны здоровья по противодействию COVID-19. Звонки от украинцев будут принимать 150 операторов.