Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета, сообщает корреспондент #Букв.
“Также обращались с предложением и заслушать и министра охраны здоровья. Если это необходимо, можем определить день, потому что ситуация обостряется, и надо понимать, в каком направлении мы движемся”, – сказал Дмитрий Разумков.
Замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил заслушать Степанова во вторник или среду.
“Возможно, вызовем Степанова раньше. Есть такая идея во вторник и среду сократить время на выступления на 20 минут. И за счет этого заслушать господина Степанова … Если коллеги не против, то давайте искать время заслушать господина Степанова во вторник-среду”, – сказал Корниенко.
Сегодня, 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства охраны здоровья по противодействию COVID-19. Звонки от украинцев будут принимать 150 операторов.
- Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Алексей Мовчан сообщил, что заболел COVID-19.
- За 1 ноября в Украине зафиксировано 6754 (из них детей – 271, медработников – 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.