Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает отнесение требований Национального банка по кредитам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2459 поддержали 264 нардепа.

Документом предусмотрено внесение изменений в Раздел Х “Заключительные и переходные положения” закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

Законопроект представлял нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Согласно пояснительной записке, Национальный банк Украины предоставлял кредиты рефинансирования банкам под залог их имущества, “которое является единственным источником для удовлетворения требований вкладчиков”.

“Вкладчики, которые не имели никаких рычагов влияния на банк, были лишены права взять имущество банка в обеспечение под собственные вклады. Так, в крупнейших банках, которые были признаны неплатежеспособными (банки “Дельта”, “Надра”, “ВиЭйБи”, “Финансы и кредит”), от 30 % до 90 % всего имущества банков было взято в залог Национальным банком Украины. Кроме того, в соответствии с нормативными актами НБУ, в качестве обеспечения кредитов рефинансирования выступили лучшие активы банков, что по оценочной стоимости в разы превышали номинал кредита рефинансирования, а для вкладчиков осталась безнадежная задолженность”, – отмечается в записке.

Сейчас, если НБУ выдал банку кредит рефинансирования под залог его активов, то после начала банкротства финучреждения Нацбанк может вне очереди взыскать этот залог в счет уплаты долга по рефинансированию. Нардепы же решили лишить НБУ права обеспеченного кредитора и разрешить продавать залоговые банковские активы в интересах других кредиторов, согласно очередности, предусмотренной законом о системе гарантирования вкладов физлиц (где в третьей очереди находится Фонд гарантирования вкладов, в четвертой – физлица-вкладчики, а в пятой очереди НБУ).

Таким образом, законопроектом предусмотрено отнесение требований НБУ как кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками с первой к пятой очереди кредиторов. Такой порядок будет применяться только к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже были отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации которых не завершена. Предложенная законопроектом норма носит временный характер и утратит действие, когда все эти банки будут ликвидированы или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

“Указанный законопроект также будет способствовать НБУ в возврате средств по кредитам рефинансирования, поскольку позволяет Национальному банку сосредоточиться на возвращении средств кредитов рефинансирования не за счет вкладчиков банка, а за счет средств финансовой и/или имущественного поручительства владельцев банков”, – подчеркивается в пояснительной записке.

В ходе обсуждения нардеп от “Европейской Солидарности” Нина Южанина раскритиковала законопроект.

“Потенциальное невозвращение суммы рефинансирования приведет к тому, что Национальный банк будет вынужден сформировать резерв на полную сумму задолженности и списать эту задолженность. То есть на всю эту сумму государство не получит прибыль на свою долю. В этом году НБУ перечислил 24,45 млрд гривен в госбюджет. На следующий год после принятия этого законопроекта вообще госбюджет не получит ни копейки”, – отметила она.