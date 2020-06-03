Верховная Рада Украины поддержала сегодня в первом чтении законопроект, который обяжет пешеходов использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2694 проголосовал 271 народный избранник.

Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на “обеспечение безопасности пешеходов, находящихся в темное время суток на проезжей части дороги (улицы), благодаря использованию световозвращающих элементов (лента, наклейка, жилет), и уменьшение количества аварий с участием пешеходов”.

“Законопроект имеет целью уменьшить количество аварий с участием пешеходов. Роль световозвращающих элементов очень значительна. Если водитель ранее заметит пешехода, который движется по дороге, то способен быстрее отреагировать – объехать, обогнать или затормозить”, – сказано в записке.

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон “О дорожном движении”.

Предлагается обязать пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами с светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.

За нарушение этого требования в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается установить наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна).

Стоит отметить, что другим законопроектом, который сегодня также был принят в первом чтении, данный штраф планируется увеличить с 3 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 51 гривны до 255 гривен).