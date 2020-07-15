Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволит территориальным общинам финансово не зависеть от районов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3614 проголосовали 320 народных депутатов.

Документ предусматривает, что сельские, поселковые, городские бюджеты больше не будут зависеть от районов. Так, все 1470 территориальных общин, территории которых утвердило Правительство, перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года.

Согласно пояснительной записке, целями законопроекта являются:

• разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;

• установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин, что будут сформированы по решению Кабинета Министров (в объемах, что были закреплены за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин);

• установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Таким образом, территориальные общины должны стать независимыми (органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия).

Среди основных поступлений бюджетов местного самоуправления предусмотрены: местные налоги и сборы; рентные платежи; акцизный налог; доходы от использования коммунального имущества; плата за предоставление административных услуг; трансферты (дотации, субвенции), НДФЛ 60 % (налог на доходы физических лиц, – ред.) и прочее.

Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут находиться на прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом.

Формирование районных бюджетов будет осуществляться за счет: собственных доходов (налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности, учредителем которых является райсовет; платы за лицензии и сертификаты хозяйственной деятельности; арендной платы и т.д.), а также дотаций и субвенций, которые могут направляться из других бюджетов.

Ожидается, что этот законопроект поможет осуществить реформу децентрализации и передать финансы на места.