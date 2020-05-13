Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроектом предлагается увеличить размер существующих санкций за ненадлежащее реагирование на депутатские запросы и депутатские обращения и за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты и усилена ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.

Соответствующие изменения предполагается внести в статью 18819 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми повышаются санкции за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение (с 10 – 50 до 200 – 500 необлагаемых минимумов доходов граждан), за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос (с 100 – 400 до 400 – 800 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создания препятствий в их работе при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом (с 100 – 400 до 200 – 600 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 351 Уголовного кодекса Украины, которыми увеличены размеры штрафов за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации (с 100 – 1000 до 1000 – 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады Украины, временных следственных комиссий Верховной Рады Украины или специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации (с 500 – 2000 до 1000 – 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).