Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает взимание государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в украинские аэропорты.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2424 поддержали 237 нардепов.

Он предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс Украины.

Данный законопроект:

• закрепляет на законодательном уровне понятие “государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности”;

• дополняет Воздушный кодекс Украины статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза;

• устанавливает ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности.

“Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, – обязательный неналоговый платеж в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность”, – говорится в тексте законопроекта.

Документом предусмотрено, что государственный сбор не будет взиматься в случаях:

• перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

• перевозок гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров;

• полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других инцидентов, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

• перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;

• перевозок детей в возрасте до двух лет;

• перевозок транзитных пассажиров;

• перевозок пассажиров с сервисными билетами;

• перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Ставка такого сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины может составлять 0,5 доллара, а в случае международных авиаперелетов – 2 доллара. Ставка за каждую тонну груза в пределах Украины составит 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину – 10 долларов.

Расчет размера государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза будет осуществлять уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации ежемесячно на основании информации о пассажирах, вылетающих из аэропортов Украины, и о грузах (по официальному курсу валют, установленному Национальным банком).

Плательщиком по счету-фактуре на уплату госпошлины является авиаперевозчик.

Счет-фактура на уплату государственного сбора будет направляться плательщику по факсимильной связи или электронной почте.