Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 2424 поддержали 237 нардепов.
Он предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс Украины.
Данный законопроект:
• закрепляет на законодательном уровне понятие “государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности”;
• дополняет Воздушный кодекс Украины статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза;
• устанавливает ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности.
“Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, – обязательный неналоговый платеж в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность”, – говорится в тексте законопроекта.
Документом предусмотрено, что государственный сбор не будет взиматься в случаях:
• перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
• перевозок гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров;
• полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других инцидентов, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);
• перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;
• перевозок детей в возрасте до двух лет;
• перевозок транзитных пассажиров;
• перевозок пассажиров с сервисными билетами;
• перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.
Ставка такого сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины может составлять 0,5 доллара, а в случае международных авиаперелетов – 2 доллара.
Ставка за каждую тонну груза в пределах Украины составит 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину – 10 долларов.
Расчет размера государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза будет осуществлять уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации ежемесячно на основании информации о пассажирах, вылетающих из аэропортов Украины, и о грузах (по официальному курсу валют, установленному Национальным банком).
Плательщиком по счету-фактуре на уплату госпошлины является авиаперевозчик.
Счет-фактура на уплату государственного сбора будет направляться плательщику по факсимильной связи или электронной почте.
- Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что в Украине для новых компаний планируют отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиаперевозки.