У четвер, 20 травня, Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо туризму в умовах COVID-пандемії.

У документі йдеться про те, що в’їзд в ЄС дозволяється людям, які пройшли повну вакцинацію не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому наголошується, що щеплення повинно бути зробленим вакциною, яка схвалена Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Нагадаємо, що мова йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Дозволяється в’їзд й туристам, вакцинованим препаратом від Sinopharm, який схвалила ВООЗ.

Крім того, Рада ЄС рекомендувала країнам-членам блоку пом’якшувати обмеження на в’їзд для туристів з країн, в яких число заражень коронавірусом за останні два тижні не перевищує 75 на 100 тисяч населення. При прийнятті таких рішень можуть враховуватися динаміка поширення хвороби, загальне число зроблених тестів і частка серед них позитивних, а також інші фактори.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.