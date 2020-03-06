Совет Европейского союза официально снял санкции против соратников беглого президента Виктора Януковича - бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Соответствующее решение сегодня было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

“В разделе А. “Список лиц, организаций и органов, указанных в статье 1″, исключаются записи для следующих лиц: Николая Яновича Азарова; Эдуарда Ставицкого”, – говорится в документе.

При этом, санкции продолжают действовать в отношении Януковича и его сына Александра, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра образования Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, олигарха Сергея Курченко, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и бывшего заместителя главы МВД Виктора Ратушняка.

Соответствующие ограничения будут действовать до 6 марта 2021 года.

Отметим, что Азаров и Ставицкий были внесены в санкционный список в 2014 году за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.